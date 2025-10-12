Anita Szydłowska ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w rozmowie z Party.pl zdradziła, dlaczego kilka lat temu zgłosiła się do programu TVN i jak wyglądało jej zgłoszenie. Była uczestniczka telewizyjnego eksperymentu po latach ujawniła swoją tajemnicę.

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o zgłoszeniu do programu

Anita była jedną z uczestniczek trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W programie eksperci połączyli ją w parę z Adrianem Szymaniakiem, z którym do dziś tworzy małżeństwo. Choć trudno w to uwierzyć, to od ich ślubu w tym roku minęło już siedem lat. Teraz Anita Szydłowska podczas wywiadu dla Party.pl wróciła wspomnieniami do wydarzeń sprzed ponad siedmiu lat, gdy postanowiła zgłosić się do "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Dlaczego chciała szukać miłości w telewizyjnym programie?

Po prostu nie ma przypadków, tak musiało być. To było tak, że pewnego dnia zmęczona po treningu siedzę sobie na dywanie z moją koleżanką, z którą wynajmowałyśmy mieszkanie. Poszła reklama na telewizorze, że zgłoszenia do eksperymentu i ona tak do mnie mówi ''nie zrobisz tego'', a ja mówię ''pyk'' i zrobiłam. Moja wiadomość w ogóle była bardzo krótka, bo ja tam napisałam zaledwie chyba zdanie o tym, że mam na imię Anita, że jestem studentką psychologii, że chciałabym znaleźć prawdziwą miłość, bardzo wierzę w ten eksperyment. I okazało się, że ktoś do mnie oddzwonił, odpisał i zaczęła się cała procedura. zdradziła Anita.

Co jeszcze o zgłoszeniu do "Ślubu od pierwszego wejrzenia" powiedziała nam Anita? Odpowiedź w materiale wideo.

Całą rozmowę z Anitą Szydłowską, która opowiedziała nam również o chorobie ukochanego męża i walce o jego zdrowie, znajdziecie poniżej.

