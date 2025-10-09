Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak, znani z programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”, od początku swojej wspólnej drogi sprawiali wrażenie idealnego małżeństwa. Jednak rzeczywistość okazała się dużo bardziej skomplikowana. W 2024 roku para przez jakiś czas żyła osobno i to na Anitę spadły wszystkie obowiązki związane z dziećmi i domem, potem nie kryli szczęścia, kiedy znów byli w komplecie, a teraz życie mocno ich doświadcza przez chorobę Adriana. Jak wiadomo, mierzy się on z glejakiem IV stopnia. Teraz Anita ze „Ślub od pierwszego wejrzenia” zabrała głos i zdradza, jak faktycznie wyglądają ich relacje!

Reklama

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o kryzysach z Adrianem

Anita nie ukrywa, że od kiedy u Adriana Szymaniaka zdiagnozowano glejaka, diametralnie zmieniło się życie całej rodziny. Diagnoza przyszła nagle i stała się początkiem trudnego rozdziału. Adrian potrzebuje kosztownego leczenia, na które założył specjalną zbiórkę. Anita przyznaje wprost, że ta sytuacja mocno zbliżyła ich do siebie i stąd podjęli decyzję o przyspieszonym ślubie kościelnym, a ona sama zdecydowała się zmienić nazwisko, aby "na szpitalnych korytarzach być już Panią Szymaniak".

W wywiadzie dla Party.pl Anita podkreśliła, że w ich relacji też zdarzały się kłótnie, ale teraz są bliżej niż kiedykolwiek:

Wiadomo, jak w każdej parze też muszą być kłótnie, musi być też lepiej - gorzej. Każdy związek to jest sinusoida. powiedziała Anita ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia'

Okazuje się, że Anita nigdy nie uważała ich za idealne małżeństwo i też musieli się docierać:

Nie jesteśmy idealnym związkiem, bo takie związki nie istnieją, to byłoby super nudno, więc też musieliśmy się docierać.

Ostatecznie jednak podkreśla, że są bardzo szczęśliwi, a ten związek jest dla nich bardzo ważny i zawsze o niego walczyli:

Jesteśmy ze sobą szczęśliwi, zawsze walczyliśmy o ten związek.

Obejrzyjcie całą rozmowę z Anitą ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na temat jej małżeństwa. Tak szczera jeszcze nie była!

Anita i Adrian ze "ŚOPW" przekazali wspaniałą wiadomość/Instagram/anitaczylija

Zobacz także:

Reklama