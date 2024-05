Anita Sokołowska w rozmowie z Party.pl odniosła się do ostrych komentarzy po finale "Tańca z Gwiazdami". W ostatnim odcinku tanecznego show aktorka i Jacek Jeschke zachwycili swoimi występami i ostatecznie to oni zajęli pierwsze miejsce i zgarnęli "Kryształową Kulę". Werdykt podzielił internautów, a niektórzy bardzo ostro komentowali zwycięstwo Anity Sokołowskiej. Teraz aktorka komentuje gorzkie wpisy.

Emocje po finale czternastej edycji "Tańca z Gwiazdami" wciąż nie opadają. Taneczne show Polsatu wygrali Anita Sokołowska i Jacek Jeschke, którzy dali czadu na parkiecie. Niestety, po finale "Tańca z Gwiazdami" rozpętała się burza, a w sieci zaczęły padać słowa o ustawce. Niektórzy internauci twierdzili bowiem, że Anita Sokołowska była faworyzowana, dlatego Roksana Węgiel i Maffashion nie miały szansy na zwycięstwo. Teraz Ania Sokołowska dosadnie rozprawiła się z zarzutami o ustawkę i faworyzowanie jej w "Tańcu z Gwiazdami"!

To jest za wszelką cenę szukanie grzyba w barszczu. Nie będę się obrażała za to, że ja pracuję ponad 20 lat, buduję swoją karierę tak jak buduję i że mam po swojej stronie wielką życzliwość ludzi. To jest moja nagroda. (...) Mam kłócić się, że mnie ktoś lubi? No nie! Faworyzowanie? Gdybym nie pracowała po 5-6 godzin dziennie w tygodniu to bym może pomyślała sobie ''kurdę, może mają rację'', a ja zapierniczałam z Jacentym tak, że ja nie byłam w stanie stanąć, stopy miałam obolałe. (...) Uważam to za jakąś niesprawiedliwość bo ja naprawdę bardzo mocno pracowałam

wyznała przed naszą kamerą.