Anita Lipnicka o karierze w modelingu. Mama „myślała przez pryzmat siebie, decydując się na takie rzeczy”

Anita Lipnicka to nie tylko wyśmienita wokalistka. Kobieta w przeszłości miała również do czynienia z modelingiem. Jednak szybko okazało się, że to jest to, co Lipnicka chciała robić w przyszłości.

Advertisement MPU article

Anita Lipnicka opowiedziała o modelingu

Anita Lipnicka w rozmowie z Party.pl wyznała, skąd wziął się pomysł, aby zaczęła przygodę z modelingiem. Okazało się, że na taki plan wpadła jej mama, która zgłosiła kandydaturę córki i wysłała zdjęcia na konkurs. Lipnicka miała 180 cm wzrostu i była bardzo szczupłą nastolatką. Była wokalistka Varius Manx, dostała się i znalazła się wśród finalistek konkursu. Następnie wyjechała na kontrakt do Japoni.

Myślę też, że troszkę myślała przez pryzmat siebie, decydując się na takie rzeczy. Mam wrażenie, że pokolenie moich rodziców, to było pokolenie takich trochę straceńców. Ludzi, którzy nie mieli za bardzo przestrzeni w życiu, żeby myśleć o swoich potrzebach - powiedziała w rozmowie z Party.pl Anita Lipnicka.

Advertisement MPU article

Piosenkarka wyznała, że uprawianie modelingu, to nie było to, co chciała robić. Nie podobało jej się m.in. to, że oceniano jej wygląd, a nie to, co ma w głowie. Więcej szczegółów na temat przeszłości Lipnickiej związanej z modelingiem w wideo.