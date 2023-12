Ania i Kuba z 10. edycji "Rolnik szuka żony" są największym zaskoczeniem programu. Ich miłość rozwija się z dnia na dzień, czym chętnie chwalą się w mediach społecznościowych. Para jest już po zaręczynach, ale już jakiś czas temu w rozmowie z Party.pl o nich wspominali. Rolniczka wspomniała również, jakich zaręczyn, by nie chciała. Myślicie, że Kuba o tym pamiętał?

Kuba i Ania z "Rolnika" o zaręczynach

Ania i Kuba z 10. edycji miłosnego hitu TVP są pierwszą parą ze swojej edycji, która jest już po zaręczynach. Na początku widzowie niebyli przekonani co do ich relacji, ale z czasem udowodnili, że jest między nimi silne uczucie. W świątecznym odcinku "Rolnika" para ogłosiła, że spodziewa się dziecka, co było wielkim zaskoczeniem dla fanów programu. W wigilijny wieczór Kuba poinformował na swoim Instagramie, że poprosił swoją wybrankę o rękę. My postanowiliśmy wrócić do wywiadu, który odbył się po finałowym odcinku, w którym zapytaliśmy Kubę o zaręczyny, okazuje się, że Ania również na nie bardzo czekała.

Ania sukcesywnie o tym przypomina, że... — zaczął Kuba.

Sam mówisz, że już głupio jak jestem Twoją dziewczyną, no — wtrąciła Ania.

Ania nie pozwala, żeby ten temat został odsunięty na bok więc tak średnio, co drugi dzień przypomina o tym, że jest nadal moją dziewczyną — powiedział prześmiewczo Kuba.

Zachęcamy do obejrzenia naszego materiału wideo, z którego dowiecie się więcej o ich relacji. Ania również zdradziła, jakich zaręczyn, by nie chciała. Myślicie, że Kuba o tym pamiętał?

