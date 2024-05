Andrzej Piaseczny niedawno świętował 30-lecie swojej pracy na scenie. Uroczystość miała miejsce podczas Polsat Hit Festiwal, gdzie artysta zaprezentował swoje kultowe single. Po koncercie przed naszą kamerą opowiedział o swoim życiu prywatnym! Musicie to zobaczyć.

Andrzej Piaseczny o swojej codzienności

Andrzej Piaseczny jest uwielbianym wokalistą. Mężczyzna jakiś czas temu dokonał coming outu, jednak do tej pory nie zdecydował się pokazać swojego partnera. Niedawno w wywiadzie dla Pomponika zdradził dlaczego:

Ja nie widzę siebie w takiej roli, jakby to powiedzieć, ściankowej czy plotkarskiej. Ja swojego życia prywatnego niespecjalnie chcę pokazywać publicznie

Mimo że Andrzej Piaseczny w dalszym ciągu przystaje przy swoim postanowieniu, to zdecydował się powiedzieć przed naszą kamerą, jakim typem człowieka jest na co dzień i co sprawia mu radość:

Ja jestem bardzo domowym człowiekiem, kocham swoja rodzinę (...) może ja nie opowiadam o niej zbyt dużo publicznie, ale kocham i jestem kochany i to jest dla mnie bardzo ważne (...) ja mieszkam na wsi i to jest dla mnie wypoczynkowe miejsce, pracuje w ogrodzie - zdradził przed naszą kamerą 'Piasek'.

A kto wspierał Andrzeja Piasecznego podczas koncertu na Polsat Hit Festiwal? Obejrzyjcie nasze wideo, aby się tego dowiedzieć. Będziecie zaskoczeni!

