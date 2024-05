Aleksander Sikora to jeden z najpopularniejszych i najbardziej lubianych prezenterów telewizyjnych młodego pokolenia. Choć aktualnie nie widzimy go już na antenie TVP, to jednak przed prezenterem kolejne świetne zawodowe projekty, które sprawią, że na pewno jeszcze wiele razy o nim usłyszymy.

Reklama

No właśnie - o jego życiu zawodowym wszyscy wiedzą, a co z życiem prywatnym? Czy Aleksander Sikora zdecyduje się w końcu o nim opowiedzieć? Zobaczcie, co zdradził przed naszą kamerą!

Aleksander Sikora o swoim życiu prywatnym

Aleksander Sikora świat show-biznesu zna doskonale i wie, jakimi prawami się on rządzi. Z tego też względu postanowił nie dzielić się swoim życiem prywatnym w mediach i trzyma je w tajemnicy. W rozmowie z naszym reporterem Bartoszem Sekleckim zdradził, jak mu się to udaje.

Trzymam nad tym pełną kontrolę. Po prostu o tym nie rozmawiam i to jest naprawdę świetna recepta. Wierz mi, że to działa. (...) Jeśli ktoś nie chce, aby twoje życie prywatne było infiltrowane i inwigilowane, albo żeby po prostu ktoś do niego wchodził, możesz temu zapobiec. - wyznał przed naszą kamerą Aleksander Sikora

Co jeszcze na ten temat zdradził nam Aleksander Sikora? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

Reklama

Zobacz także: Aleksander Sikora zaskoczył wyznaniem o pracy w TVP: "Ponoszę konsekwencje"

Zobacz także