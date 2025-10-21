Szósty odcinek jubileuszowej edycji "Tańca z gwiazdami" przyniósł zaskakujący obrót wydarzeń. Po tym, jak Maja Bohosiewicz zrezygnowała z dalszego udziału w show, to właśnie Aleksander Sikora i jego taneczna partnerka Daria Syta pożegnali się z programem. Decyzja jury i wynik głosowania widzów wywołały burzę w mediach społecznościowych. Teraz były uczestnik tanecznego hitu Polsatu zabrał głos w sprawie. Nagle przerwał milczenie.

Aleksander Sikora w zaskakującym wyznaniu o "Tańcu z Gwiazdami"

W minioną niedzielę Aleksander Sikora i Daria Syta zatańczyli na parkiecie elektryzującą sambę, za którą, podobnie jak Tomasz Karolak i i Izabela Skierska, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar oraz Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin, otrzymali 28 punktów. To jednak właśnie oni decyzją widzów musieli pożegnać się z dalszą walką o Kryształową Kulę programu. Tuż po tym, jak Aleksander Sikora odpadł z "Tańca z Gwiazdami", w sieci zawrzało, a fani dziennikarz Polsatu nie dowierzali w to, co właśnie się wydarzyło.

W rozmowie z naszą reporterką Aleksander Sikora wymownie podsumował swoją eliminację z "Tańca z Gwiazdami", ale też zaskoczył wyznaniem. Jak sam przyznał, podczas przygotowań do kolejnych choreografii nie zabrakło chwil grozy.

Ona jest najlepszą tancerką, jest bardzo elastyczna, nie boi się tych wszystkich akrobacji - wyznał Aleksander Sikora o Darii Sycie, po czym dodał. - Ja sam się bałem wykonać te akrobacje, więc podziwiam Darię, że ona się tego nie bała.

Nawiązał też do swojej dalszej współpracy ze stacją Polsat. Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradził nam Aleksander Sikora.

