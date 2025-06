Agnieszka Łyczakowska-Janik i Wojciech Janik poznali się w 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W tym roku minęło już 6 lat od momentu, kiedy zawarli ślub cywilny. Dziś są szczęśliwymi rodzicami trzyletniej Antosi. Uczestniczka w wywiadzie dla Party.pl, otworzyła się w temacie rodzicielstwa.

W 2021 roku Agnieszka i Wojtek ze "ŚOPW" opowiedzieli o swoim dramacie. Kiedy dzielili się szczęściem, że spodziewają się córeczki, wyjawili, że jest to ich piąta ciąża. Podzielili się swoją historią by nawiązać do szeregu przykrości, które spotkały ich ze strony internautów, kiedy ciągle pytali ich o powiększenie rodziny. Na szczęście Agnieszce i Wojtkowi udało się spełnić wielkie marzenie o byciu rodzicem. Mała Antosia przyszła na świat w styczniu 2022 roku. W rozmowie z Party.pl, Agnieszka Łyczakowska-Janik nie ukrywa:

Wojtek jest wspaniałym ojcem i ona też jest tatusiowa i on to czuje. Ona ma niecałe 3 lata i wie, jak go podejść.

Dodaje jednak: