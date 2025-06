Agnieszka Woźniak-Starak zachwyca nie tylko stylem i klasą, ale także nienaganną sylwetką, która od lat budzi podziw wśród fanów i mediów. Choć wiele osób mogłoby przypuszczać, że za jej wyglądem stoją skomplikowane diety czy zabiegi, prezenterka zdradziła nam, że kluczem do formy jest przede wszystkim aktywność fizyczna – szczególnie ta jedna!

Agnieszka Woźniak-Starak od lat uchodzi za jedną z najbardziej stylowych i eleganckich kobiet polskiego show-biznesu. Jej zdjęcia i publiczne wystąpienia potwierdzają, że prezenterka jest w znakomitej formie. Zarówno na czerwonym dywanie, jak i w codziennych stylizacjach, emanuje pewnością siebie i klasą. Jej wygląd to nie tylko efekt genów czy zabiegów, ale przede wszystkim konsekwencja dbania o siebie i życia w zgodzie ze sobą. W rozmowie z naszą dziennikarką Party.pl 47-latka zdradziła, jaka jest jej recepta na idealną sylwetkę.

Ja się dużo ruszam, dbam o siebie i to na każdym polu. Prawdę mówiąc, najmniejsze problemy z utrzymaniem dobrej sylwetki i wagi mam od kiedy jeżdżę konno, bo jest to takie cardio i to zmieniło też moją sylwetkę zauważyłam

zaczęła Agnieszka Woźniak-Starak.