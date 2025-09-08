Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą wspólnie w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Premiera tanecznego show już niebawem, dlatego tancerka i aktor niemal całe dnie poświęcają intensywnym treningom. W przerwie między wyczerpującymi próbami odpowiedzieli nam na kilka pytań.

Agnieszka Kaczorowska szczerze o relacji z Rogacewiczem

Wielkimi krokami zbliża się premiera jubileuszowej edycji uwielbianego przez widzów programu "Taniec z Gwiazdami". Wśród trenerów gwiazd znalazła się Agnieszka Kaczorowska, która do występów będzie przygotowywać znanego aktora - Marcina Rogacewicza. W sieci aż huczy od plotek na temat ich związku, jednak sami zainteresowani dotychczas nie komentowali tych doniesień. W rozmowie z naszym reporterem, gwiazda "Klanu" zdradziła, jak wyglądają ich treningi.

My potrafiliśmy od razu ze sobą rozmawiać i to jest super, bo masz flow. Nie masz takiego niebezpieczeństwa, że z kimś się nie dogadasz, my wiemy, że się dogadujemy i super nam to przepływa. Jednocześnie to nie jest tak, że ja wchodzę na salę i to jest tylko moja relacja zawodowa. My potem też rozmawiamy, gdzieś tam się razem przemieszczamy i tak dalej wyznała Kaczorowska

Trenerka "Tańca z Gwiazdami" przyznała, że ma ze swoim podopiecznym bliską relację w życiu prywatnym. Zdradziła, że poza parkietem okazują sobie wiele wsparcia.

My wiemy o jakichś tam naszych różnych wyzwaniach, o swoich problemach takich życia codziennego i czasem sobie opowiadamy o tym i rozmawiamy na ten temat, tak się pocieszamy w tym, bo dajemy sobie wparcie kontynuowała Kaczorowska

To pierwsza tak szczera wypowiedź Kaczorowskij na temat relacji z Rogacewiczem. Co jeszcze nam powiedziała? Sprawdźcie koniecznie, oglądając fragment wywiadu.

