Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz stworzyli wyjątkowy duet w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami", który zachwycił zarówno jury, jak i publiczność. Ich występy, takie jak walc wiedeński do utworu "Miłość, miłość" Krzysztofa Zalewskiego oraz emocjonalna rumba, zdobyły maksymalne noty od jurorów. Współpraca między nimi opierała się na wzajemnym szacunku i zaangażowaniu, co zaowocowało awansem do finału programu, gdzie zajęli drugie miejsce.

Agnieszka Kaczorowska o pracy z Filipem Gurłaczem

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz już od pierwszych odcinków 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" stworzyli zgrany duet. Ich umiejętności aktorski plus u Filipa miłość do sportu, a u Agnieszki do tańca sprawiły, że byli faworytami show aż do wielkiego finału. Czy Agnieszka spodziewała się po pierwszych treningach, że u boku Filipa uda im się zajść aż do finału?

Czułam, że jest szansa. Czułam na pierwszych treningach, że gość po prostu ma dryg do tańca. Zaczynałam go poznawać od takiej strony usposobienia, charakteru, że się zaczynamy dogadywać, a to jest bardzo ważne w tym programie. Zobaczyłam, że jest sportowcem, czyli ma duszę niepoddającą się, że będzie cisnął do końca tak jak ja. Tutaj trafił swój na swego - wyznała Agnieszka Kaczorowska.

To i wiele więcej o relacji z Filipem Gurłaczem Aga zdradziła podczas rozmowy z naszym reporterem, którą można zobaczyć powyżej w załączonym wideo.

