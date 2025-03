Agnieszka Kaczorowska spełnia się w roli tancerki "Tańca z Gwiazdami". Teraz podsumowała ostatni tydzień z Filipem Gurłaczem. Jest dumna ze swojego ucznia?

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz otrzymali 39 punktów za swoją sambę w "Tańcu z Gwiazdami". Trzeba przyznać, że był to taniec pełen pasji, emocji, ale również trudnych kroków. Choreografia stworzona przez Agnieszkę nie należała do łatwych, ale Filipowi udało się wykonać ją perfekcyjnie. Aktor zaskoczył wszystkich, jednak było to poparte dużym nakładem pracy. Okazuje się, że ten tydzień był bardzo intensywny, a treningi były wymagające. W rozmowie z naszym reporterem Agnieszka i Filip wyjawili:

Ojeju! To był ciężki tydzień, to był makabrycznie ciężki tydzień. Samba moim zdaniem jest najtrudniejszym tańcem dla mężczyzny w tym programie! Jestem mega dumna, mega szczęśliwa

Ojeju! To był ciężki tydzień, to był makabrycznie ciężki tydzień. Samba moim zdaniem jest najtrudniejszym tańcem dla mężczyzny w tym programie! Jestem mega dumna, mega szczęśliwa

Agnieszka Kaczorowska przyznała, że był moment zwątpienia i nie wiedziała, czy jej współpartner da sobie radę z tak ciężką choreografią:

Choreoegrafia była mocna(...) miałam moment, że - po co mi to było?! ale z drugiej strony o to chodzi w życiu, o to chodzi w tańcu(...) i się cieszę, że to zrobiłam koniec końców!

- przyznała Kaczorowska.