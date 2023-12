Agnieszka Dygant od lat zachwyca swoją charyzmą i grą aktorską. Każdy zna produkcje z aktorką w roli głównej. Widzowie pokochali ją przede wszystkim za rolę niani Frani, gdzie w serialu "Niania" zagrała u boku Tomasza Kota (Maksymiana Skalskiego) Franię Maj.

Spotkaliśmy Agnieszkę Dygant podczas Jubileuszowego pokazu Macieja Zienia z okazji 25-lecia marki Zien, w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej. Reporterka Urszula Grabowska zapytała aktorkę, dlaczego rzadko gra w serialach i z czym jest to związane. Dygant bez zastanowienia odpowiedziała, dlaczego tak jest.

Jest to związane z tym, że może jestem trochę wybredna. No nie wiem. Może niektórych rzeczy nie chcę przyjąć, bo mam poczucie, że albo to już było i jest tak zwanym odcięciem kuponu. Może część scenariuszy, którymi byłabym zainteresowana do mnie nie docierają

- wyznała Agnieszka Dygant.