Adrianna Borek i Albert Kosiński od początku swojej przygody w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" budzili ogromną sympatię zarówno wśród jurorów, jak i publiczności. Jednak wielki finał jest już za rogiem, a oni muszą się mierzyć z coraz to większymi wyzwaniami. Para postanowiła opowiedzieć o swoim największym kryzysie, jaki dotychczas dotknął w programie.

Adrianna Borek i Albert Kosiński stworzyli jedną z najbardziej lubianych par 16. edycji "Taniec z Gwiazdami". Borek, aktorka kabaretowa, znana z Kabaretu Nowaki, razem z partnerem debiutującym w programie, Albertem Kosińskim, specjalistą od tańców latynoamerykańskich, zatańczą w półfinale.

W minioną niedzielę para zaprezentowała dwa tańce — kujawiaka i tango, które było dla nich największym wyzwaniem, jak do tej pory. W rozmowie z naszym dziennikarzem Party.pl para opowiedziała o swoim największym kryzysie w tanecznym show.

Największy kryzys, który przeżyliśmy wspólnie, bo ja też już trochę się ugiąłem, to był w tym tygodniu, ponieważ to tango nie było prostą rzeczą do zrobienia choreograficznie i naprawdę tu z Anią, Krzysiem i z Michałem Jeziorowskim długo pracowaliśmy, bo mimo że utwór bardzo fajny, to do tego ułożyć tango było to wyzwanie, ale się udało

powiedział Albert Kosiński.