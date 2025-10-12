Anita i Adrian poznali się w 3. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Nie tylko pozostali w małżeństwie ale stworzyli swoją rodzinę. W 2019 roku na świat przyszedł ich synek Jerzyk, a rok później urodziła się mała Bianka. Jak podkreśla Anita, tata jest ich całym światem.

Takim ojcem jest Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" kilka miesięcy temu dowiedział się, że choruje na nowotwór mózgu. Ma za sobą już trzy operacje, aktualnie, jak przekazała Anita Szydłowska, rentgen wykazał, że głowa jest "czysta", jednak Adrianowi potrzebne będzie kosztowne leczenie, którego musi podjąć się prywatnie. Aktualnie trwa zbiórka, której celem jest aż trzy miliony złotych.

Ciężka choroba Adriana Szymaniaka odmieniła życie całej rodziny. Chociaż dzieci są jeszcze zbyt małe, by zrozumieć, z jak trudnym przeciwnikiem mierzy się ich tata, wiedzą, że jest chory. Sytuacja Adrianna odmieniła codzienność rodziny. Anita w rozmowie z Party.pl, opowiedziała, jakim ojcem jest Adrian:

Adrian jest cudownym tatą, jest niezwykle taki zabawny. On uwielbia się z nimi wygłupiać, uwielbia organizować dla nich zabawy. Potrafi różne sytuacje obracać w żart, ma świetny kontakt z nimi.

W obliczu choroby, jednak nie wszystko może być takie jak dawniej:

Na pewno teraz im go bardzo brakuje w tym wszystkim, bo wielu rzeczy nie może robić np. chodzi o poziom hałasu w domu. Dzieci musiały zrozumieć, że musi się to troszeczkę inaczej toczyć.

