Dla Zygmunta Chajzera i jego syna Filipa wyjazd w ramach show "Ameryka Express" w TVN to moment, by znów pobyć ze sobą i nacieszyć się swoim towarzystwem. A przy okazji chyba nieźle się bawią. Zapytaliśmy ich o proszek do prania, który ma ponoć wejść na polski rynek. W końcu pan Zygmunt to król reklam specyfików piorących. Jak usłyszeliśmy, dziennikarz wziął udział w reklamie, ale... w Boliwii. Myślicie, że to prawda? Posłuchajcie, co mówią Zygmunt i Filip Chajzerowie!

