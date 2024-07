Juan Carlos Cano, zwycięzca czwartej edycji "The Voice of Poland", został ojcem! Muzyk pokazał urocze zdjęcie na swoim profilu na Instagramie. Piosenkarz 4 lata temu przyjechał z Meksyku do Polski. Ostatecznie postanowił zostać, ponieważ zakochał się w Polce. Teraz z Kamilą Wawrzycką doczekali się pierwszego dziecka. Juan Carlos Cano powitał na świecie synka.

Juan Carlos z "The Voice of Poland" został ojcem

Juan Carlos jest bardzo szczęśliwy i zawsze marzył o powiększeniu rodziny. W jednym z wywiadów przyznał, że dość szybko podjął decyzję o tym, aby zostać w Polsce. Wspominał również, że rodzina jego ukochanej przyjęła go bardzo ciepło.

To właśnie tutaj postanowił rozkręcić karierę swojego zespołu, z którym aktualnie koncertuje. Tak naprawdę do pełni szczęścia muzykowi brakowało potomka. Zobaczcie, jakie słodkie zdjęcie pokazał zwycięzca "The Voice of Poland".

Muzyk od 4 lat mieszka w Polsce.

