Czy Ewa Zakrzewska, modelka plus size, bała się zostać jurorką nowego programu Polsatu - "Supermodelka Plus Size"? Niestety, w sieci często kobiety o większych rozmiarach muszą zmierzyć się z poważną dawką hejtu. Jak jest w przypadku Ewy? Czy rzeczywiście musi stawić czoła ostrej krytyce? Zobaczcie nasz materiał filmowy z konferencji programu "Supermodelka Plus Size"!

