Przed nami 8. odcinek programu "Rolnik szuka żony". Uczestnicy powoli dojrzewają do podjęcia ostatecznych decyzji. Jeden z nich, Jakub, dokonał już wyboru. W jego gospodarstwie została bowiem tylko jedna kobieta, z którą rolnik chce spróbować stworzyć związek.

Reklama

Jak potoczy się sytuacja u innych uczestników? Czy panowie są już gotowi, aby wybrać tą jedyną? Zobaczcie zwiastun 8. odcinka "Rolnik szuka żony 6", który właśnie pojawił się w sieci!

Co wydarzy się w 8. odcinku "Rolnik szuka żony 6"?

Jakub to nie jedyny rolnik w tej edycji, w którego gospodarstwie została już tylko jedna kobieta. Tydzień temu byliśmy bowiem świadkami przykrej sytuacji, do której doszło na randce Diany i Seweryna. Rolnik zataił przed dziewczyną to, że kontaktował się z Marleną poza programem. Niestety, Diana znała prawdę i poczuła się oszukana. Ostatecznie zdecydowała się spakować walizki i opuścić dom Seweryna.

Zobacz także: "Ma klasę i kulturę, niech Seweryn żałuje"! Internauci zachwyceni zachowaniem Diany w "Rolnik szuka żony"

Seweryn nadal nie wie, co czuje do Marleny. W jeszcze gorszej sytuacji są jego dwaj koledzy. Adrian i Sławek wciąż wybierają spomiędzy trzech kandydatek. Każda z nich jest dla nich ważna, ale nie potrafią zdecydować, do której z nich jest im bliżej. Patrząc jednak na zwiastun najnowszego odcinka można wywnioskować, że Adrian podczas randki z Agatą pozwoli sobie na odrobinę czułości...

Z kolei w gospodarstwie Jakuba rozkwita uczucie między nim a Anią. W zwiastunie możemy zobaczyć, że dziewczyna zdecyduje zabrać rolnika na dość odważną randkę. Para znajdzie się w parku linowym. Dla Jakuba będzie to duże wyzwanie, gdyż w ostatnim odcinku zdradził, że nie czuje się zbyt dobrze na wysokościach. Czego jednak nie robi się dla sympatii!

Nienawidzę cię! - krzyknie w żartach Kuba do swojej wybranki, po czym przyzna, że powoli traci dla niej głowę.

Jesteście ciekawi, co wydarzy się w kolejnym odcinku "Rolnika"? Zobaczcie zwiastun poniżej:

Kibicujecie tej parze w "Rolniku"?

Facebook