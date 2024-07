Już w poniedziałek drugi odcinek programu "Projekt Lady". Pierwszy okazał się sukcesem - ponad 1,7 miliona widzów chciało zobaczyć jak niesforne dziewczyny przeistaczają się pod okiem mentorek i Małgorzaty Rozenek w damy. Mamy dla Was fragment 2. odcinka show "Projekt Lady". Czy dziewczyny umieją powstrzymać się przed piciem alkoholu?

Coś tam strzelił jakiś szampan do moich ust. Ale to dlatego, że musiała się zdegustować lekko - mówi przyszła dama.

Tak właśnie Róża i inne dziewczyny wypełniały obowiązki kelnerki podczas eleganckiego przyjęcia! Co na to mentorki? To wszystko już w drugim odcinku „Projektu Lady” w poniedziałek 4 lipca, o godz. 20:55, w TVN.

Dziewczyny z "Projekt Lady".

Dziewczyny z "Projekt Lady" rozlały szampana :)