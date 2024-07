Już w najbliższą środę na żywo odbędzie się finał "Top Model 3". Cztery uczestniczki powalczą o kontrakt z agencją modelek, a także wiele innych wspaniałych nagród, w tym okładkową sesję dla miesięcznika "Glamour". Podczas wieczoru zobaczymy m.in.: pokaz sukni ślubnych i bielizny.

Reklama

Dziewczyny od kilku dni intensywnie przygotowują się do swojego wielkiego wyjścia, które być może otworzy im drzwi do wielkiego świata mody i pomoże spełnić marzenia. Obserwując konta uczestniczek w serwisach społecznościowych można być na bieżąco z tym, co dzieje się aktualnie w ich życiu. Ostatnio jedna z faworytek, 20-letnia Zuzanna Kołodziejczyk pochwaliła się zdjęciem manicure, który będzie miała podczas finału na żywo.

Dłonie Zuzy ozdobi subtelny, ale nowoczesny manicure w odcieniu delikatnego różu i wyraźnymi białymi końcówkami. Dodajmy że wszelkie wariacje na temat ponadczasowego tak zwanego "frencza" są w tym sezonie bardzo modne. Uczestniczka w salonie kosmetycznym postanowiła dopieścić również swoje stopy, robiąc sobie również kompleksowy pedicure.

Śledząc losy Zuzanny w "Top Model 3" mogliśmy zaobserwować, że jest jedną z najbardziej plastycznych uczestniczek show. Rewelacyjnie wyglądała zarówno w romantycznych, jak i ostrzejszych stylizacjach. Ciekawe w jakich odsłonach zaprezentuje się podczas wielkiego finału? Wygra?

Zobacz: Sesje Zuzy z Top Model - dobra z niej modelka?

Zobacz także

Reklama

Profesjonalne zdjęcia Zuzy z przed udziału w "Top Model 3":