Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" porównuje nowy dom do... stodoły! Co by teraz zmieniła w projekcie?

Ania Bardowska opublikowała w sieci nowy film w którym zdradziła, co chciałaby zmienić w projekcie nowego domu. Była uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" odpowiadała na pytania internautów, którzy pytali ją m.in. właśnie o budowę swojego wymarzonego gniazdka. Co zdradziła Ania Bardowska?

Okazuje się, że żona Grześka chciałaby wprowadzić całkiem sporo zmian w projekcie! Sprawdźcie, co powiedziała.

Na początku 2020 roku Ania i Grzesiek Bardowscy rozpoczęli budowego własnego domu. Para po ślubie zamieszkała u rodziców rolnika, ale teraz Ania i Grzesiek postanowili stworzyć własne gniazdko. Dziś ich wymarzony dom jest już prawie gotowy i prezentuje się naprawdę świetnie! Ostatnio para zdradziła nam, ile już wydali na budowę domu.

Teraz Ania Bardowska opublikowała na swoim kanale na youtube.com nowy film w którym odpowiedziała na pytania internautów. Jedna z fanek zapytała wprost, czy gdyby teraz mogła rozpocząć budowę, to czy zmieniłaby coś w projekcie.

Nie wiem czy dużo, ale na pewno byśmy troszeczkę pozmieniali. Co to by było? Na przykład może bym zrobiła większą pralnię - zdradziła Ania. Im dłużej się chodzi po tym domu tym więcej się wynajduje - chociażby szerokość kuchni jest ważna. Teraz sobie wymyśliłam wyspę, chcemy mieć lodówkę taką dwudrzwiową - okazuje się, że ona nie w każdym miejscu będzie dobrze wyglądała. Po prostu wybierając projekt trzeba mniej więcej już sobie w głowie układać co gdzie będzie stało - dodała.