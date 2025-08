4 sierpnia 2025 roku w programie „Pytanie na Śniadanie” Marta Surnik oficjalnie ogłosiła skład trenerski 16. edycji „The Voice of Poland”. Telewizja Polska potwierdziła, że w nowej odsłonie programu na legendarnych czerwonych fotelach zasiądą: Margaret, Michał Szpak, Kuba Badach oraz duet Tomson i Baron.

To duża niespodzianka dla fanów show – powrót Margaret po wcześniejszym rozstaniu z programem oraz kontynuacja obecności duetu Tomson i Baron, mimo ich niedawnego odejścia z „The Voice Kids” po 7 latach obecności, to jedne z najbardziej komentowanych zmian. Nowa edycja The Voice of Poland 2025 zapowiada się niezwykle emocjonująco.

Margaret wraca do programu, zastępując Lanberry

Margaret, która w przeszłości już pełniła rolę trenerki w „The Voice of Poland”, powraca na trenerski fotel, zastępując Lanberry. Decyzja o zmianie została ogłoszona tuż po tym, jak Lanberry zakończyła swoją przygodę z programem. Artystka nie znika jednak z telewizyjnych ekranów – od września pojawi się w „Tańcu z Gwiazdami”.

W porannym wydaniu „Pytania na Śniadanie” Margaret nie kryła wzruszenia:

Dzisiaj wstałam godzinę przed budzikiem i czekałam aż będę mogła przyjść na plan, bo naprawdę tęskniłam za tym programem. Tęskniłam za tymi emocjami i za ludźmi, którzy ten program tworzą. Jestem ciekawa, jak się odnajdę w nowej konfiguracji trenerskiej.

Tomson i Baron ponownie w roli trenerów po odejściu z The Voice Kids

Tomson i Baron, dobrze znany duet z zespołu Afromental, niedawno zakończyli swój udział w „The Voice Kids”, gdzie byli trenerami przez 7 lat. Teraz wracają do głównego formatu show i zasiądą w jury „The Voice of Poland 2025”.

Podczas pierwszego spotkania z ekipą i sesji zdjęciowej na planie, Baron wyznał:

Jak wbiła do mojej garderoby z takim promieniem energii, to mówię: 'Dobra, robimy to!’

Z kolei Michał Szpak, który również wraca do programu jako juror, dodał:

Wiem, że będę miał w niej dużego rywala, ale o to chodzi.

Nowa edycja The Voice of Poland 2025 zapowiada się jako pełna wyzwań dla trenerów i wielkich emocji dla widzów.

Trenerzy rozpoczęli już pracę na planie – kiedy premiera sezonu?

Oficjalna premiera „The Voice of Poland” wskazana została na 9 września. Trenerzy odbyli już pierwsze spotkanie na planie i uczestniczyli w oficjalnej sesji zdjęciowej promującej nową edycję.

Skład trenerów The Voice of Poland 2025 rozpoczął pracę z pełnym zaangażowaniem, co budzi nadzieje na widowiskowy sezon. Michał Szpak, Margaret, Kuba Badach oraz Tomson i Baron stanowią barwną i różnorodną ekipę, która z pewnością niejednokrotnie zaskoczy uczestników i widzów.

