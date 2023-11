Program "Dzień dobry Polsko" zostanie odświeżony! Telewizja Polska planuje kolejne zmiany w porannym paśmie, które nadawane jest od poniedziałku do piątku od 5:55 do 8:00. Pierwsze zwiastuny rewolucji w programie pojawiły się już we wrześniu, kiedy show śniadaniowy wrócił na antenę z nowymi duetami prowadzących: Justyną Śliwowską i Adamem Gizą, Anną Wojtkowiak i Karolem Gnatem, oraz Sylwią Dekiert i Rafałem Patyrą. Teraz pora na kolejne kroki mające uatrakcyjnić program. Jakie? Znamy odpowiedź na to pytanie!



Zmiany w programie "Dzień dobry Polsko"

Odświeżona zostanie oprawa graficzna programu "Dzień dobry Polsko". Wprowadzone zostanie m.in. nowe logo - czytamy na portalu Wirtualnemedia.pl. Jednak to nie koniec zmian. Jak informuje serwis, ma zmienić się również sposób prowadzenia programu na bardziej dynamiczny i spontaniczny. Pojawią się również nowe cykle tematyczne z udziałem gwiazd. Wśród nich zobaczymy materiały Idy Nowakowskiej, tancerki, mieszkającej na stałe w USA. Nowakowska będzie przeprowadzać wywiady z Polakami, którzy osiągnęli sukces za granicą. Własny cykl otrzymał również Norbi, który w przebraniu np. taksówkarza lub akwizytora, będzie jeździł po Polsce i prowadził zabawne rozmowy z Polkami. Autorem kolejnego cyklu będzie vloger Rafał Jarząbek, który będzie przygotowywał materiały o eksperymentach społecznych.

Nowością jest również to, że program "Dzień dobry Polsko" nie zniknie z anteny w wakacje, jak to było do tej pory.

Poranne pasmo TVP1 czeka kolejna rewolucja.

East News

W "Dzień dobry Polsko" pojawi się m.in. Ida Nowakowska.