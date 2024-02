Za nami 8. edycji "Love Island" dzięki którym wiele par odnalazło swoje szczęście. Nowa edycja zbliża się wielkimi krokami i choć widzowie nie mogą się już jej doczekać, są niezadowoleni z pewnej zmiany, która się pojawiła w nowej edycji. Wielu z nich twierdzi, że randkowy program straci przez to na oglądalności.

Zmiany w 9. edycji "Love Island" nie spodobały się widzom

Już 4 marca na antenie TV4 pojawi się 9. edycja "Love Island", w której ponownie poznamy dziesięcioro singli — pięć mężczyzn i pięć kobiet, którzy będą poszukiwać drugiej połówki na wyspie miłości. Program nieraz udowodnił, że można w nim poznać miłość swojego życia. Przypominamy, że 8. edycje "Love Island" wygrali Laura i Armin, którzy do dziś tworzą szczęśliwą parę. Kto w nowej edycji odnajdzie miłość i skradnie serca widzów? Dowiemy się już niebawem.

IDZIE NOWE! Dziewiąty sezon Love Island już 4 marca o 22:00 w tv4! Widzimy się — czytamy na fanpage'u ''Love Island''.

Ostatnio wiele emocji wzbudziła zmiana kanału, na którym będzie emitowany "Love Island". Program przeniósł się z Polsatu do TV4, a teraz czeka go kolejna zmiana. Produkcja właśnie poinformowała, że zmienia się godzina emisji randkowego show z godziny 21.00 na 22.00. Myślicie, że to dobra decyzja?

04.03.2024, 22:00 Wracamy na Wyspę Miłości! Do zobaczenia o nowej godzinie w tv4 — czytamy na fanpage'u ''Love Island''.

Zmiana godziny emisji wzbudziła wiele emocji wśród widzów. Wiele osób twierdzi, że 22.00 jest zbyt późną godziną na emisje programu. Kolejni nie mają wątpliwości, że program straci na popularności przez tą zmianę. Zgadzacie się?

No to nie będzie oglądane

Kto was będzie oglądał o tej godzinie ?

22 to za późno — ja już śpię. Najlepiej 20 albo w ostateczności 21

Później się nie dało? Słaba godzina — piszą internauci.

A wy będziecie oglądać 9. edycję "Love Island"?