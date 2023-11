1 z 19

W czwartkowym odcinku "Nasz nowy dom" poznaliśmy historię Agaty i jej taty, Ferdynanda. Nastolatka, z powodu tragicznego stanu domu, trafiła do domu dziecka. Jej ojciec starał się o jej powrót, remontując dach i łazienkę. Kiedy dziewczyna wróciła do domu, na rodzinę spadł kolejny cios - pan Ferdynand zachorował na nowotwór. Warunki do leczenia były wciąż tragiczne - w ich mieszkaniu nie było ogrzewania, brakowało ciepłej wody, a podłogi były dziurawe. Ich życie odmieniło się oczywiście po wizycie ekipy programu "Nasz nowy dom", która stanęła na wysokości zadania! Po remoncie ich dom wyglądał świetnie.

Co więcej - Kasia Dowbor spełniła inne marzenie dziewczynki - zaaranżowała jej spotkanie z Anetą Zając - gwiazdą ulubionego serialu "Pierwsza miłość"! Były rowery, rozmowy i oczywiście zdjęcia!

