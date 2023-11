Reklama

Zbyszek Klawikowski z "Rolnik szuka żony" też śledził czwartą edycję programu i miał swoich ulubieńców. Jak przyznaje, byli to Zbyszek i Małgosia. Co sądzi o ich udziale w programie? Jak wypadli? Zapytaliśmy też rolnika co myśli o powstałych w programie parach. Czy widzi wspólną przyszłość dla Jagody i Karola albo Kasi i Piotra? Okazuje się, że Zbyszek ma tradycyjne podejście do sprawy i uznaje związki tylko, gdy...

Posłuchaj wywiadu z Zbyszkiem, który cztery lata temu sam brał udział w "Rolnik szuka żony".

Zbyszek z pierwszej edycji "Rolnik szuka żony" nadal jest sam.

