Dorota z "Rolnik szuka żony" lubi być w stałym kontakcie ze swoimi fanami, dlatego regularnie odzywa się do nich za pośrednictwem Instagrama. Tym razem partnerka Waldemara odpowiadała na nurtujące internautów pytania - oczywiście nie zabrakło wątków jej relacji z rolnikiem, a także tematu jej koleżanki z programu, Ewy. Co ciekawe, jeden z fanów postanowił zapytać również o historię Sary i Artura, którzy uchodzili za jedną z najlepiej dobranych par, a mimo to rozstali się tydzień przed finałem "Rolnika". Dorota zdecydowała się odpowiedzieć, jednak dość szybko usunęła swoje InstaStories na ten temat. Jak jednak wiadomo, w internecie nic nie ginie. Co zatem napisała?

Dorota z "Rolnik szuka żony" o Sarze i Arturze

Sara i Artur byli ulubieńcami widzów 10. edycji "Rolnik szuka żony". Kiedy zatem w finale programu fani dowiedzieli się, że para rozstała się, byli tym faktem ogromnie zaskoczeni. Dokładnych powodów zakończenia ich relacji nie poznaliśmy, dlatego nic dziwnego, że fani próbują doszukać się informacji na ten temat u innych uczestników show. Tym razem postanowili zapytać o to Dorotę, która zorganizowała ostatnio Q&A na swoim Instagramie.

Jeden z fanów zapytał, co Dorota z "Rolnik szuka żony" sądzi o historii Sary i Artura. Wówczas partnerka Waldemara postanowiła odpowiedzieć wprost, że bardzo kibicowała tej dwójce, jednak nie wie, co doprowadziło do tego, że Sara i Artur zdecydowali się zakończyć swój związek.

Szkoda, że im nie wyszło... Bardzo trzymałam kciuki, ponieważ było widać, że Sara bardzo się zaangażowała, a Artur fajny mężczyzna, ale nie wiem, co przyczyniło się do rozpadu ich relacji. Obojgu życzę, by znaleźli swoje połówki i byli szczęśliwi - odparła Dorota

Co ciekawe, wpis Doroty na temat Sary i Artura z "Rolnika" błyskawicznie zniknął z jej InstaStories. Jak myślicie, dlaczego partnerka Waldemara zdecydowała się na taki krok? W końcu nie powiedziała niczego złego na temat Sary i Artura, a wręcz przeciwnie.