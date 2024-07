Mamy dobrą wiadomość dla fanów "The Voice of Poland"! Okazuje się bowiem, że program jednak pojawi się na antenie TVP. Jak donoszą wirtualnemedia.pl, muzyczne show zobaczymy jesienią. Informacje portalu potwierdził dyrektor TVP2, Maciej Chmiel.

Jesienią widzowie TVP2 obejrzą siódmą odsłonę tego formatu. Jesteśmy zobligowani do realizacji programu przez zapis w umowie, którą podpisał poprzedni zarząd Telewizji Polskiej. Będziemy respektować jej warunki - przyznał Maciej Chmiel w rozmowie z portalem.

Jeszcze do niedawna media plotkowały, że muzyczne show prawdopodobnie zniknie z anteny TVP2, ponieważ nowy prezes Jacek Kurski nie chce emitować programów realizowanych przez firmy zewnętrzne. Atmosferę podgrzała informacja, że miejsce programu zajmie powracające "Kocham Cię, Polsko". W rolę kapitanów drużyn występującym w programie mają wcielić się Maciej Musiał i Tomasz Kammel, którzy do tej pory związani byli z The Voice of Poland.

Cieszycie się, że odbędzie się siódma edycja programu The Voice of Poland?

Edyta Górniak pojawi się w kolejnej edycji show?