Wczoraj w reality show „Wyjdź za mnie” byliśmy świadkami pierwszego ślubu! Gosia i Tadeusz powiedzieli TAK. Przed ceremonią brat Tadka i mama Gosi, mieli poważne wątpliwości co ślubu tej pary...

Pani Dorota, mama Gosi:

Nigdy u nas nie było tak, że ktoś się komuś wtrącał i nakazywał wbrew woli, ale każdy będzie ponosił konsekwencje swoich czynów. Weź pod uwagę, że są jeszcze dzieci. Nie będzie łatwo to wszystko poukładać. To się chyba nie dzieje naprawdę, to jest żart – chcesz mnie wypróbować? Wiesz o tym, że Tadeusz się rozwiódł trzy miesiące temu?

Jednak pani Dorota w trakcie ceremonii zaślubin zobaczyła, że uczucie łączące Gosię i Tadeusza jest prawdziwe.

Co jeszcze wydarzyło się w 5. odcinku „Wyjdź za mnie”? Para psychologów – Maria Rotkiel i Tomasz Kozłowski – poinformowała uczestników, że tym razem nikt nie będzie musiał opuścić programu. Wręcz przeciwnie, do Domu Zaręczyn wprowadziło się dwoje nowych singli – Małgorzata i Tomasz. Czy ich pojawienie się zmieni układ sił? Nowa, atrakcyjna blondynka od razu wpadła w oko dobrze wszystkim znanemu „niezdecydowanemu” Tomaszowi.

A co poza tym?

Doszło do kolejnej kłótni w burzliwym związku Kasi i Grzegorza, a Kamil zaprosił na randkę Anię. Jednak nie wszystko poszło gładko. Po spotkaniu ten twardziel, zawodnik MMA, stwierdził, że musi zadzwonić do…. mamy i zapytać ją o zdanie. Ostatecznie werdykt był pozytywny i Kamil będzie starał się budować relację z Anią. Pytanie tylko czy w tym przypadku nie będzie to związek we troje…?

Tego dowiemy się już w kolejnym odcinku „Wyjdź za mnie” który zobaczymy w Polsacie w czwartek, 19 kwietnia o godz. 22:15.

Gosia i Tadeusz są już żoną i mężem.

Panieński w Wyjdź za mnie.

