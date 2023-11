Reklama

Wpadka w teleturnieju "Jeden z dziesięciu"! Choć finalista znał prawidłową odpowiedź na pytanie zadane przez Tadeusza Sznuka, ta jednak nie została mu uznana!

Wpadki w teleturniejach zdarzają się regularnie. Jednak zwykle raczej uczastnikom. Jak choćby opisywana przez nas nie tak dawno odpowiedź z żabimi udkami. Tym razem jednak pomylili się producenci programu, a rację miał grający.

Uczestnik, który doszedł do finału miał ostatnią szansę. Wtedy dostał pytanie: "Ile razy igrzyska olimpijskie odbyły się w Ameryce Południowej?". Odpowiedział, że raz - ale odpowiedź uznano za błędną, zdaniem produkcji bowiem nie odbyły się ani razu. Co jednak z niedawnymi Igrzyskami w Rio? Przecież to Ameryka Południowa!

Oczywista wpadka wywołała wiele emocji wśród widzów. Producenci teleturnieju zreflektowali się i przeprosili za pomyłkę:

Szanowni Państwo, odnośnie opisywanej przez Państwa sytuacji w 16 odcinku, informujemy, że już znaleźliśmy przyczynę pomyłki i wyjaśnienie zamieścimy w jednym z najbliższych odcinków.

Jakie może być? Jak pisze Fakt24.pl, takie samo pytanie padało już wcześniej w teleturnieju. Może więc po prostu nie zostało ono uaktualnione po ostatnich Igrzyskach.

