Walentynkowe odcinki "Milionerów" z gwiazdami wciąż budzą wielkie emocje. Teraz głośno jest o wpadce Sonii Bohosiewicz, która nie znając kapeli "Warszafski Deszcz", oznajmiła, że to kompromitująca nazwa i ma nadzieję, że taka nie istnieje.

Pytanie brzmiało:

C. WARSZAFSKI DESZCZ

Aktorzy wahali się pomiędzy Warszafskim Deszczem, a Kapelą Ze Wsi Warszawa.

Jak się ktoś nazywa Warszafski Deszcz, to to jest dopiero kompromitacja. Mam nadzieję, że nie istnieje taka kapela, bo to taka dziwna nazwa - powiedziała aktorka.