Na początku stycznia 2022 roku, Agnieszka i Wojtek z 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zostali rodzicami! Od kilku dni szczęśliwa mama i jej pociecha są już w domu, w którym czekał na nie stęskniony Wojtek. Teraz dumny tata postanowił nagrać kilka słów do swoich fanów, w których nawiązał oczywiście do wielkich zmian w swoim życiu. Jak się czuje w nowej roli? Czy Antosia daje pospać rodzicom? Zobaczcie, co zdradził Wojtek! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i Wojtek o życiu po narodzinach córki "Ślub od pierwszego wejrzenia": Wojtek o pierwszych chwilach z córeczką Agnieszka i Wojtek z 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mają za sobą rok wielkich zmian. Para bowiem w 2021 roku przeprowadziła się do nowego mieszkania , odnowiła przysięgi małżeńskie , a także ogłosiła, że spodziewa się dziecka ! Fani oczywiście mocno trzymali kciuki za wszystkie zmiany w życiu tej pary i z niecierpliwością czekali na narodziny pierwszej pociechy Agnieszki i Wojtka. Jak się okazało, maluszek sprawił swoim rodzicom piękny prezent na nowy, 2022 rok. Dokładnie 4. stycznia, Antosia pojawiła się na świecie ! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Wojciech Janik (@wojciech_janik_official) Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka pokazała, co dostała od Wojtka po powrocie ze szpitala Radość Agnieszki i Wojtka jest przeogromna - para już od dawna marzyła o powiększeniu rodziny , a dziś w końcu może cieszyć się wspólnymi chwilami...