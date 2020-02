Za nami trzeci odcinek specjalnego wydania programu "Szansa na sukces", podczas którego poznajemy kandydatów do reprezentowania Polski na Eurowizji 2020. Kto tym razem okazał się najlepszy i powalczy o tą możliwość z Kasią Dereń i Alicją Szemplińską, czyli zwyciężczyniami z poprzednich odcinków? Zobaczcie naszą relację z show!

Szansa na sukces. Eurowizja 2020 - kto wygrał w 3. odcinku?

W trzecim odcinku zaprezentowało się 7 artystów, którzy zaśpiewali największe hity zespołu The Beatles. Oceniało ich jury w składzie Cleo (przewodnicząca jury), Michał Szpak oraz Gromee. Jako pierwszy na scenie stanął Marek Kaliszuk, aktor znany m.in. z "M jak miłość" i wokalista. Wykonał utwór "Help!".

Zaraz za nim Nick Sinckler, który próbował swoich sił w wielu programach rozrywkowych. Śpiewał w chórkach Kayah i Natalii Kukulskiej. Muzyk wykonał hit "Can't Buy My Love".

Jako trzecia na scenie zaprezentowała się Basia Giewont - aktorka Teatru Roma, z zawodu kryminolog. Zaśpiewała utwór "Love me do".

Następnie przyszła kolej na Alberta Cernego, 30-letniego wokalistę czeskiego zespołu Lake Malawi, który rok temu zajął na Eurowizji 11. miejsce. Albert wykonał utwór "Please Please Me".

Jako piąty zaśpiewał Norbert Legieć, 16-letni wokalista, który sam zajmuje się produkcją swoich singli. Młody wokalistka wykonał hit "She Loves You".

Po Norbercie zaprezentowała się Marzena Ryt, uczestniczka 10. edycji "The Voice of Poland", co ciekawe, dołączyła tam do drużyny jurora, Michała Szpaka. W "Szansie na sukces" Marzena zaśpiewała hit "Twist & Shout".

Jako ostatni wystąpił Adrian Makar, zwycięzca programu "Mam talent"! Młody artysta wykonał utwór "A Hard Day's Night".

Po występach wszystkich uczestników przyszedł czas na werdykt jurorów. Wyróżnienia otrzymali Basia Giewont oraz Nick Sinckler. Zwycięzcą okazał się Albert Černý i to on za tydzień powalczy o bilet na Eurowizję 2020! Finał konkursu odbędzie się na żywo, 23 lutego w TVP 2! Wszyscy uczestnicy zaśpiewają cover wybranego przeboju z Eurowizji oraz utwór przygotowany specjalnie na Eurowizję 2020.

Spodziewaliście się takiego wyniku?

Oto finaliści programu "Szansa na sukces". To oni powalczą o bilet na Eurowizję 2020 - Alicja Szemplińska, Kasia Dereń oraz Albert Černý!