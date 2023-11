3 z 8

Trenerzy zrobią wszystko by złowić najlepsze talenty do swojej drużyny. A walka będzie zacięta! Dawid Kwiatkowski wyzna miłość uczestniczce, zaoferuje wspólny skok ze spadochronem oraz zrobi szpagat. Edyta Górniak zaprosi dzieciaki na pizzę, będzie udawać psa, a nawet postanowi zeswatać swojego syna Allana z uczestniczką, by zgarnąć najlepszy głos do swojej drużyny. Z kolei Tomson i Baron zaproponują przyspieszony kurs nauki na gitarze, poczęstunek winogronami i darmowe „wachlowanko”. Co jeszcze zrobią Trenerzy, by mieć w swojej drużynie „catch of the day”? Przekonamy się już 1 stycznia.