Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel mają za sobą już debiut w "Tańcu z Gwiazdami". Ich pierwszy taniec nie przypadł do gustu jurorom, a Iwona Pavlović porównała ruchy "Królowej życia" do takich podczas imprezki "w Ciechocinku". Tancerz jednak nie pozostawił tego bez komentarza. W sieci opublikował wymowne zdjęcie. Surowa jurorka będzie zła?

Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" nie ukrywała, że już sam występ w "Tańcu z Gwiazdami" będzie dla niej sukcesem. Już na początku odcinka widzowie zauważyli, że wyglądała na zestresowaną. Kiedy odtańczyła swój pierwszy taniec Iwona Pavlović skomentowała: