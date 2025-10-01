W najnowszym odcinku programu „Ślub od pierwszego wejrzenia” szczególną uwagę widzów przyciągnęła para Kaja i Krystian. Od pierwszych chwil po ceremonii ślubnej między nimi pojawiła się chemia, a ich naturalność i swoboda na ekranie wywołały lawinę komentarzy w sieci.

Pierwsze wrażenia po ślubie Kai i Krystiana

Kaja i Krystian od razu pokazali, że potrafią znaleźć wspólny język. Było sporo śmiechu, drobnych żartów i lekkiej czułości. Kiedy Krystian z uśmiechem wniósł żonę przez próg sali weselnej, widzowie od razu zaczęli wróżyć tej dwójce sukces. Wielu podkreślało, że to właśnie oni wyglądają na najbardziej dopasowanych uczestników tegorocznej edycji.

W komentarzach dominowały pozytywne opinie. Fani programu pisali m.in.:

To jedyna para, której naprawdę kibicuję. Widać, że iskrzy!

Kaja i Krystian wyglądają razem przepięknie, naturalność aż bije z ekranu.

Wydaje mi się ,że Oni jako jedyni z trzech par ,mają szansę na dalszą przyszłość ze Sobą... Szczerze im kibicuję,bo tworzą fajna parę.

Niektórzy widzowie zwracali też uwagę, że w przeciwieństwie do innych małżeństw, Kaja i Krystian nie muszą na siłę budować relacji – ona rozwija się sama.

Czy to miłość od pierwszego wejrzenia?

Choć na razie to dopiero początki ich znajomości, wielu widzów jest przekonanych, że właśnie w tej parze tkwi największy potencjał. Pojawiają się nawet opinie, że Kaja i Krystian mogą być jedynymi uczestnikami, którzy stworzą związek trwający dłużej niż czas trwania programu.

Widzowie ocenili Kaję i Krystiana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia": "Oni jako jedyni z trzech par ,mają szansę na dalszą przyszłość" Fb@ŚOPW

