Mamy wideo ze ślubu Ani Warachim i Grzegorza Bardowskiego z programu Rolnik szuka żony. To nagranie zrobione z chóru kościoła w Zagrodnie, gdzie odbywała się uroczystość.

Reklama

Na wideo słyszymy pieśń "Panie proszę przyjdź". To polska wersja popularnego przeboju zespołu ABBA "The Winner Takes it All". Piosenkę wykonała w kościele... uczestniczka innego show - Estera Wrona. Wokalistka specjalizuje się w oprawie muzycznej uroczystości ślubnych. Jak pisze na swojej stronie internetowej, miała też przygodę z show-biznesem!

Uczestniczyłam w muzycznych programach "Bitwa na głosy" oraz "The Voice of Poland" w TVP 2 - pisze Estera na swojej stronie.

Podoba Wam się pieśń w jej wykonaniu? Zaśpiewała ją na ślubie podczas komunii świętej.

Oto całe nagranie!

Zobacz także

Ślub Ani i Grzegorza był dużym wydarzeniem. Na uroczystości pary znanej z show TVP pojawiło się mnóstwo gości, którzy potem, na weselu bawili do białego rana! ZOBACZCIE ZDJĘCIA! Wiadomo już, że ślub zostanie pokazany w telewizji! Czekacie?

Wojtek Kurczewski

Wojtek Kurczewski

A oto oryginał zespołu ABBA: