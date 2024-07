IDOL: W zeszłym tygodniu w koncercie pod tytułem „Królowie muzyki” Adam Kalinowski zaśpiewał „Another One Bites the Dust” Queen. Znany z rockowej duszy i rockowego image’u Adam w tym odcinku zmierzy się z hitem „September” EarthWind & Fire - amerykańskiej grupy soulowej powstałej pod koniec lat 60. Czy wykonanie Adama przypadnie widzom do gustu? Czy można wyobrazić sobie Adama w takim repertuarze? Zobacz video z prób!

Dziś dyskotowkowy odcinek. Jak sobie poradzą: swingujący Jakub Krystyan, rockandrollowi Adam Kalinowski i Mariusz Dyba, Partycja Jewsienia i Karolina Artymowicz śpiewające piosenki z nurtu muzyki alternatywnej i popowa Angelika Zaworka „Żelka”?

Patrycja Jewsienia:

– Na co dzień tworzę muzykę o zupełnie innym brzmieniu, a na scenie jestem raczej statyczna, ale myślę, że ten odcinek będzie miłą odskocznią od codzienności. Trzeba próbować nowych rzeczy!

Angelika Zaworka „Żelka”:

– Przed nami odcinek taneczny. Musimy się skupić na dodatkowym zadaniu jakim jest taniec. Chciałabym, żeby mój wykon był poprawny i przyjemny nie tylko dla ucha, ale też dla oczu. Dla mnie akurat temat odcinka (przeboje muzyki tanecznej) nie jest czymś zaskakującym, ale jednak jest w tym jakiś nowy element. Lubię się ruszać i jest to nawet wskazane na scenie (zwłaszcza w takich piosenkach), dzięki temu stanowię z tą sceną jedność.

Zajęcia z zawodowymi tancerzami pokazały mi, że muszę się mocniej otworzyć i pokazać swoją kobiecość. Tańczyć na scenie - śpiewając przy tym, to jest jednak coś innego, niż np. taniec na parkiecie na imprezie. Ciężko jest połączyć wszystko naraz, ale mam nadzieję, że kolejne dni i próby pozwolą uwolnić mi moją energię… Trochę się boję, że jeśli taniec mnie poniesie za bardzo, to za mało skupię się na śpiewie. Ach – wzdycha Żelka i dodaje - Oby dalsze ćwiczenia przyniosły sukces!

Trzeci odcinek Idola „na żywo” już dziś o godzinie 20:00 w Polsacie!

