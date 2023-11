„Koło fortuny” z prowadzącym Rafałem Brzozowskim na czele zaczyna doganiać „Familiadę” pod względem liczby zabawnych wpadek. W ostatnim odcinku programu po raz kolejny uczestniczka zaliczyła niezłą wtopę! Nikt się nie spodziewał jej odpowiedzi.

Wpadka w „Kole fortuny”

Nie da się ukryć, że uczestniczka miała hasło już na wyciągnięcie ręki. Nie trzeba mieć wielkiej wiedzy z geografii, by wiedzieć, jakich literek zabrakło. Uczestniczka musiała odgadnąć tylko jedną literę w haśle „Cie_nina Gibraltarska”. Nie uwierzycie, co odpowiedziała! Koniecznie zobaczcie materiał wideo, który rozbawi was do łez.

Rafał Brzozowski prowadzi "Koło fortuny"

W "Kole fortuny" nie brakuje zabawnych wpadek

