Bartosz Żukowski opublikował w mediach społecznościowych nowe zdjęcie i widać na nim, że aktor jest w coraz lepszej formie. Dawno niewidziany gwiazdor serialu "Świat według Kiepskich" tym razem pozuje z tajemnicza brunetką. Tak dziś wygląda Walduś ze "Świata według Kiepskich"! To zdjęcie może zaskoczyć...

Bartosz Żukowski pozuje z przyjaciółką. Tak dziś wygląda Walduś!

Bartosz Żukowski to obok Andrzeja Grabowskiego jedna z najbardziej charakterystycznych postaci serialu "Świat według Kiepskich". Aktor grał w nim od 1990 roku do 2005 i ponownie na ekran wrócił w 2011, a dzięki roli Waldusia może cieszyć się ogromną popularnością. Choć w ostatnich latach Bartosz Żukowski zniknął z show-biznesu, a w mediach było głośno o nim głównie za sprawą rozwodu z Ewą Coll, która nie szczędziła byłemu mężowi gorzkich słów.

Teraz Bartosz Żukowski opublikował zdjęcie ze znajomą, Ludwiną "Lufą" Pol, która jest wokalistką i trenerką, a nawet współpracowała przy programach "The Voice of Poland" czy "Idol". Widać, że w swoim towarzystwie doskonale się czują:

Z nią @loofahpl zawsze lepiej

Czy to przyjaźń, a może coś więcej? Tego aktor i trenerka nie komentują.

Jeszcze niedawno nowe zdjęcia Bartosza Żukowskiego można było oglądać głównie za sprawą paparazzi. Wygląda na to, że to już przeszłość i aktor wygląda coraz lepiej i być może niebawem zapowie udział w nowych projektach. Jakiś czas temu Bartosz Żukowski publikował zdjęcie ze znaną polityk. Sądzicie, że gwiazdor serialu "Świat według Kiepskich" wróci do gry w serialach?

