Dziesiąta edycja "Rolnik szuka żony" zbliża się ku końcowi. W show nie obyło się bez skandali i łez. Duże zainteresowanie widzów wzbudzał przede wszystkim Waldemar. Tym razem mężczyzna postanowił bezpośrednio zwrócić się do swoich internautów i ich przeprosić.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" przeprosił fanów

Waldemar z show "Rolnik szuka żony" raczej nie zbyt często wstawia nowe zdjęcia na swoje social media. Tym razem jednak postanowił zaskoczyć swoich obserwatorów nowym postem. Pokazał fotografię, na której wygląda bardzo elegancko. Ma na sobie niebieską koszulę, czarne spodnie od garnituru i lakierowane buty. Na twarzy widnieje szeroki uśmiech. Czyżby to przez miłość?

Kochani Followersi. Jak dobrze pamiętacie, obiecałem, że możemy wrócić do Questions & Answer. Niestety ostatnio nie wszystkim zdołałem, odpowiedzieć za to przepraszam. Pomyślcie przez weekend, o co chcecie mnie zapytać - napisał pod fotografią Waldemar.

Waldemar przez to, że poprzednim razem, kiedy urządził Questions & Answer i nie dał rady odpowiedzieć wszystkim fanom na pytania, postanowił się zrekompensować. Kolejny raz pozwolił swoich obserwatorom, aby zadawali mu pytania. Zaznaczył również, że prosi o to, aby nie pytać o coś, co mogłoby spoilerować kolejny odcinek show "Rolnik szuka żony".

Pytajcie o wszystko. Postaram się odpowiedzieć. Tylko proszę, wiecie doskonale, o co nie pytajcie, bo nie mam w zwyczaju spojlerować przed odpowiednim czasem,bo i na to przyjdzie ten właściwy moment. Ja tymczasem mam ważny weekendowy wyjazd i wracam w poniedziałek. Do zobaczenia kochani - dodał w dalszej części wpisu rolnik.

Pod postem pojawiły się już pierwsze komentarze i ponad 200 polubień. Fani pisali:

Czemu zawsze wygląd jest najważniejszy? Czy lepiej z kimś ''fajnie wyglądać'' do ludzi? Czy faktycznie dogadywać się z daną osobą i pasować do siebie charakterem? Czy opinia ludzi tak bardzo jest ważna i to żeby ''pokazać się''?

Jak oceniasz swój występ w tym programie? Jak wypadłeś według ciebie?

Czy weekend będzie taneczny?

Waldemar z powodu weekendowego wyjazdu zapewne odpowie na wszystkie pytania już w przyszłym tygodniu. Jesteście ciekawi tego, co napisze swoim fanom?