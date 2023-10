Co dalej z Waldemarem z programu "Rolnik szuka żony"? Czy zobaczymy go w kolejnych odcinkach hitu o poszukujących miłości rolnikach? W ostatniej odsłonie show Waldemar zrobił coś, czego jeszcze w historii programu nie było. Rolnik nie zaprosił bowiem żadnej z kandydatek do swojego domu! Decyzja Waldemara zaskoczyła wszystkich, a fani zaczęli zastaniać się, czy zobaczymy go w kolejnych odcinkach szóstej edycji "Rolnik szuka żony". Teraz sytuację rolnika skomentował rzecznik prasowy TVP! Waldemar zniknie z programu? Waldemar już podczas czytania listów nie ukrywał, że nie jest zachwycony kobietami, które do niego napisały. Rolnik miał nadzieję, że będą nim zainteresowane młodsze kandydatki. Spodziewałem się młodszych osób, ale to oddźwięk odbioru mojej osoby- mówił smutny Waldemar. Mieszane mam uczucia. Nie, nie jestem zadowolony. Spodziewałem się, że będzie więcej listów. Fajnie byłoby, gdybym odczuł: okej, to ta. Być może to będzie tak, że inaczej odbieram, a inaczej, jak zobaczę na żywo osobę. Niestety, spotkania na żywo nic nie zmieniły. Waldemar nie przekonał się do żadnej z kandydatek, które przyjechały na nagrania programu. Ostatecznie rolnik nie zaprosił żadnej z kobiet do swojego domu i wszystko wskazywało na to, że nie zobaczymy go w kolejnych odcinkach programu. Teraz rzecznik TVP w rozmowie z portalem plejada.pl skomentował wydarzenia z ostatniego odcinka "Rolnik szuka żony". Czy widzowie zobaczą jeszcze Waldemara? Żadna z pań, które Waldemar spotkał w drugim i trzecim odcinku, nie zainteresowała naszego bohatera. Podjął więc trudną, ale uczciwą decyzję o przerwaniu z nimi znajomości. Te historie nie będą więc kontynuowane - portal cytuje rzecznika TVP. Tego, czy na tym zakończy się udział Waldemara w programie, dowiecie się Państwo w...