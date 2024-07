Fani "Warsaw Shore" nie mogą się doczekać drugiej odsłony programu, który jak żaden inny wywołał wiele kontrowersji po pojawieniu się na antenie. Wielu nie podobało się poziom zachowania niektórych uczestników - ale jedno jest pewne, produkcja odniosła duży sukces, stała się jednym z najchętniej oglądanych reality-show w stacji MTV, która właśnie przygotowuje drugi sezon. Czeka nas wiele niespodzianek.

Pewne jest to, że jeden z uczestników, a mianowicie Mariusz "Śmietana" zrezygnował z udziału w show ze względu na nową miłość. Dziś poznaliśmy za to nowego uczestnika, którego MTV zapowiada jako wulkan pozytywnej energii - 29-letni Jakub, który jest podobno królem ciętej riposty. Co jeszcze o nim wiemy? Nie ma znaczenia, jaki kolor włosów będzie miała dziewczyna - liczy się to, żeby miał o czym z nią pogadać przy porannej herbacie.

Wszystko wskazuje na to, że Trybson będzie miał konkurencję. Czekacie na nowe odcinki Warsaw Shore?

