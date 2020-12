Maja Kapłon z "The Voice of Poland" walczyła o każdy oddech, była przykuta do łóżka. Jak teraz wygląda jej życie?

Maja Kapłon zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie "The Voice of Poland", jednak na początku tego roku dowiedzieliśmy się o jej ogromnym dramacie. Młoda wokalistka od dzieciństwa zmagała się z poważnym schorzeniem kręgosłupa, ale kilka miesięcy temu jej stan zdrowia pogorszył się. Metalowy pręt, który podtrzymywał jej kręgosłup pękł, a jej życie mogła uratować tylko bardzo kosztowna operacja w USA.

Na szczęście dzięki ogromnemu zaangażowaniu fanów, a także gwiazd, udało się pozyskać fundusze na zabieg i piosenkarka przeszła skomplikowaną operację. Jak teraz wygląda jej życie? Zobaczcie.

Maja Kapłon od dziecka choruje na skoliozę, a w swoim życiu przeszła już kilkanaście zabiegów, które pomagały jej funkcjonować. Jednak ten rok zaczął się dla Mai Kapłon, finalistki programu "The Voice of Poland" naprawdę dramatycznie. Przez pękniecie metalowego prętu, który podtrzymywał jej kręgosłup, pojawiły się ogromne problemy zdrowotne, a jedynym ratunkiem była dla niej skomplikowana operacja w USA, wyceniona na 5 milionów złotych.

Piosenkarka przed operacją nie mogła się poruszać, walczyła o każdy oddech. Publikowała w sieci nagrania z prośbami o modlitwę i wsparcie. Tak trudno patrzyło się na jej cierpienie... Na szczęście Maja mogła liczyć na wsparcie przyjaciół, rodziny i tysięcy fanów, dzięki którym udało się zebrać kwotę potrzebną na zabieg!

Tak wyglądał kręgosłup Mai przed wykonaniem operacji.

Operacja udała się, a Maja stara się powoli wracać do sprawności. Oczywiście jest w trakcie rehabilitacji, jednak teraz jej życie wygląda już zupełnie inaczej.

Czuję się bardzo dobrze. Chociaż, kiedy zdarzają się takie dni deszczowe i pochmurne to nadal te kości mnie bolą, ale nie narzekam. Wracam do sprawności, znowu myślę o swojej karierze. Teraz nagrywam klip do piosenki, zaczęłam życie. Z każdym miesiącem widzę poprawę, jednak wiem, że długo jeszcze będę czuć ograniczenia ruchowe, które ponoć z biegiem czasu mają powoli ustępować. To, co zauważyłam od razu, to fakt, że oddycha mi się tak dobrze, jak nigdy w życiu - mówiła dla wp kobieta, Maja Kapłon.