W duńskich „Milionerach” padło pytanie o prezydenta Andrzeja Dudę! Pełna konsternacja…

"Milionerzy", to program popularny w wielu krajach świata - jak podaje Wikipedia, od premiery pierwotnej brytyjskiej edycji w 1998 roku doczekał się już ponad 100 wersji na całym świecie. Jego duńska edycja - „Hvem vil være millionær?” miała ostatnio mocny polski akcent. Uczestniczka została zapytana o prezydenta Andrzeja Dudę! Pytanie okazało się naprawdę trudne. Jak sobie poradziła? Zobaczcie

Pytanie o Andrzeja Dudę w duńskich "Milionerach"

Jak podaje Fakt.pl, na drodze do miliona koron (ok. 600 tys. zł) stanął jednej z uczestniczek prezydent Andrzej Duda. Pytanie brzmiało:

W którym kraju prezydent Duda został ponownie wybrany w 2020 roku?

A. Czechach

B. Polsce

C. Estonii

D. Chorwacji

Choć w Polsce pewnie z pytaniem poradził by sobie nawet przedszkolak, w duńskim studiu Milionerów zapanowała konsternacja. Uczestniczka nie znała odpowiedzi, postanowiła więc wykorzystać jedno z kół ratunkowych - telefon do przyjaciela. Jak informuje portal, był nim jej ojciec. Jednak on również nie znał prawidłowej odpowiedzi i zasugerował odpowiedź A, Czechy. Grająca postanowiła posłuchać taty, co przypłaciła zakończeniem udziału w grze. Jak pisze Fakt.pl, straciła 15 tys. koron (9 tys. zł).

Jak widać, polski prezydent nie należy do najpopularniejszych postaci, przynajmniej w Danii.