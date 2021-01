"Milionerzy": Padło pytanie za milion! Czy znasz na nie odpowiedź?

Ostatni odcinek teleturnieju "Milionerzy" dostarczył widzom niemałych emocji, bo usłyszeliśmy pytanie za milion złotych! Uczestnik, który dotarł do ostatniego pytania jednak nie podjął ryzyka i zrezygnował z gry. Ciekawe, czy wy znalibyście odpowiedź na to pytanie! Zobaczcie, o co w nim chodziło.

"Milionerzy": Czy znasz odpowiedź na pytanie za milion złotych?

Program "Milionerzy" to wielki hit stacji TVN. Teleturniej, którego prowadzącym jest Hubert Urbański pomimo wielu lat na antenie, nie traci na popularności i wciąż cieszy się sympatią widzów. Chyba nie znajdziemy nikogo, kto chociaż raz nie oglądał tego programu i nie odpowiadał przed telewizorem na pytania, z którymi zmagają się uczestnicy. Niejednokrotnie pewnie zastanawialiście się - jak można nie znać odpowiedzi na to pytanie? Ale gra w studiu, gdzie dochodzi stres i obecność kamer powodują, że uczestnicy czasami potrafią potknąć się nawet na banalnych pytaniach.

Jednak uczestnik, który grał w środowym odcinku "Milionerów" radził sobie naprawdę świetnie i dotarł aż do ostatniego pytania za milion! Zobaczcie, jak brzmiało:

"Każda barwa składowa światła białego rozchodzi się w ciałach przezroczystych z inną prędkością. Największą prędkość ma..."

Uczestnik musiał wybrać jedną z czterech poniższych odpowiedzi:

A czerwona

B pomarańczowa

C żółta

D fioletowa

Ostatecznie mężczyzna nie zdobył się na podjęcie ryzyka i zrezygnował z gry. W jego odczuciu poprawną odpowiedzią na to pytanie była barwa fioletowa, czyli odpowiedź D. Trzeba przyznać, że w tym przypadku rezygnacja z podjęcia ryzyka była słuszna, bowiem poprawną odpowiedzią na to pytanie jest odpowiedź A, czyli barwa czerwona.

A Wy, znaliście poprawną odpowiedź?

x-news

Do tej pory w polskiej edycji teleturnieju "Milionerzy" padło 25 pytań za milion złotych, jednak tylko 3 razy udzielono na nie poprawnej odpowiedzi.