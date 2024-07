5 z 9

Chłopaki z drużyny Natalii Kukulskiej - Kuba Adamus i Patryk Krajewski - zmierzyli się z repertuarem Craiga Davida. Panowie zaśpiewali utwór "Walking away". Co o ich występie powiedzieli jurorzy?

To było bardzo ładne wykonanie, ale przez całą długość piosenki byliście pół końskiego łba przed zespołem – a tego nie wolno robić. Niemniej jednak to było chyba jedno z lepszych wykonań, na pewno w tym odcinku, nie wiem czy nie w programie - ocenił Andrzej Piaseczny.

I do kolejnego etapu przeszedł Patryk Krajewski. Ale dla Kuby to też nie był jeszcze koniec – do swojej drużyny chciał go Andrzej Piaseczny oraz duet Tomson i Baron. Co oznaczało, że jedna z dziewczyn siedzących na gorącym krześle już niedługo będzie musiała wrócić do domu. I tak Kuba wybrał drużynę Tomsona i Barona, a tym samym zajął miejsce Edyty Cymer.