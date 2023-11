2 z 9

Jako pierwszy na scenie wystąpił Łukasz Łyczkowski. Zaśpiewał utwór „Sweet Child O’Mine” Guns’N’Roses, a także wraz z Baronem i Tomsonem wykonał singiel „I Still Haven’t Found What I’m Looking for” U2.

- Czułem się odklejony, nie z tego świata, zastanawiałem się, co ja tutaj robię. Okazało sie, że chłopaki się na mnie poznali - mówi Łukasz o swoim udziale w The Voice of Poland.

Andrzej Piaseczny nie ukrywał, że trzyma za Łukasza kciuki. Gdy Łukasz awansował, zaśpiewał "Jednego serca" Czesława Niemena.